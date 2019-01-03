"أبل" تهز الأسواق.. توقعات سلبية لمبيعات "آيفون"

المصدر: سان فرانسيسكو، بنغالور، شنغهاي، لندن - رويترز

اتخذت "أبل" خطوة غير معتادة وخفضت توقعاتها للمبيعات الفصلية، فيما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى تباطؤ مبيعات "آيفون" في الصين التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

تأتي الخطوة التي نالت من أسهم #أبل بينما يتسلط الضوء بشكل متزايد على محاولات بكين إنعاش النمو الاقتصادي، وقد أثار خفض التوقعات قلق الموردين الآسيوين وأدى إلى موجة بيع في الأسواق العالمية عموماً.

ويبرز تقلص الإيرادات في ربع السنة المنتهي للتو، كيف أن التباطؤ الاقتصادي في #الصين كان أكثر حدة من توقعات الكثيرين، مما فاجأ الشركات والقادة في بكين وأجبر البعض على تعديل خططهم في السوق.

وقال كوك في خطاب للمستثمرين: "في حين توقعنا بعض التحديات في أسواق ناشئة رئيسية، فإننا لم نتوقع حجم التباطؤ الاقتصادي في الصين على وجه الخصوص".

وخفضت "أبل" أمس الأربعاء توقعاتها لإيرادات ربعها المالي الأول الذي انتهي في 29 ديسمبر إلى 84 مليار دولار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 91.5 مليار دولار، وعن توقعات "أبل" الأصلية التي وضعت إيرادات الربع بين 89 و93 مليار دولار.

وتلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها "أبل" تحذيراً بشأن توقعات إيراداتها، قبل نشر النتائج الفصلية منذ إطلاق هاتف "آيفون" في 2007.

ضربة عنيفة لقطاع التكنولوجيا

ودفع أول تحذير بشأن الإيرادات من "أبل" في 12 عاماً الأسهم الأوروبية للانخفاض اليوم الخميس، مع تلقي قطاع التكنولوجيا ضربات عنيفة على نحو خاص، إذ هبطت أسهم صناع الرقائق الموردين للشركة المنتجة لهاتف "آيفون" هبوطاً

حاداً.

ونزل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.7% مع انضمام أوروبا إلى موجة البيع التي شهدتها الأسواق الآسيوية، في ظل تفاقم المخاوف من تباطؤ النمو العالمي بعد إعلان "أبل".

وانخفض سهم "أبل" المدرج في فرانكفورت 8.9% بعد أن خفض عملاق التكنولوجيا توقعات إيراداته ملقيا باللوم على تراجع مبيعات "آيفون" في الصين التي يعاني اقتصادها في ظل #الحرب_التجارية مع الولايات المتحدة.

وتعرض صناع الرقائق الموردون لشركة "أبل" لبعض أسوأ الخسائر. وفقد سهم "ايه.ام.اس"، التي تزود أحدث هواتف "آيفون" بحساسات التعرف على الوجه، 19.4% في أسوأ أداء على مؤشر "ستوكس".

وهوى سهم "ديالوغ" لأشباه الموصلات 7.8%، بينما تراجعت أسهم "إنفنيون" و"ايه.اس.ام.ال" و"ايه.اس.ام انترناشونال" و"لوجيتك" و"اس.تي ميكرو-إلكترونيكس" ما بين 3.4 و5.9%.

وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا هو الأسوأ أداء وفقد 2.4 بالمئة بينما لم يرتفع سوى أسهم الاتصالات.