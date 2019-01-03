"زين الأردن" تخصص 90 مليون دولار استثمارات في 2019

قال الرئيس التنفيذي لشركة #زين_الأردن، فهد الجاسم، إن المجموعة الأم تعتزم استثمار نحو 90 مليون دولار لغايات تطوير شبكاتها وأعمالها المستقبلية في المملكة.

وأضاف الجاسم أن الاستثمارات ستتركز في تطوير شبكات #زين، خصوصاً شبكات الإنترنت المتنقل العريض النطاق العالي السرعة وشبكتها للفايبر التي تقدم من خلالها #الإنترنت_المنزلي عبر تقنية الألياف الضوئية.

وبيّن الجاسم أن مجموع ما استثمرته زين خلال عام 2018 بلغ نحو 90 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لاستثمار نفس المبلغ العام الحالي لتطوير وتقوية شبكاتها.

وأضاف أن قيمة استثمارات الشركة خلال الـ23 عاماً منذ أن دشّنت خدماتها في المملكة، بالإضافة إلى ما ورّدته لخزينة الحكومة الأردنية يبلغ نحو 2.3 مليار دينار.