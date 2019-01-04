غصن يطالب بجلسة علنية لتوضيح مبررات اعتقاله

تقدم رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة #نيسان كارلوس غصن بطلب الجمعة لعقد جلسة علنية لتوضيح أسباب إبقائه قيد الاحتجاز في #اليابان منذ توقيفه في نوفمبر، بحسب ما ذكرت المحكمة.

وأفادت المحكمة أن " #كارلوس_غصن تقدم اليوم الجمعة بطلب للكشف عن أسباب اعتقاله. ولم يتم تحديد تاريخ" للجلسة التي طالب بها، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

ولا يمكن للمحكمة رفض طلب من هذا النوع. وأوضحت شبكة "إن اتش كي" اليابانية أن على المحكمة، من حيث المبدأ، عقد الجلسة في غضون خمسة أيام. وبإمكان غصن حضور الجلسة مع محاميه.

وينص البند الـ34 من الدستور الياباني أنه "لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه أو دون حصوله فوراً على شرف توكيل محام".

وينص الدستور كذلك على أنه "لا يمكن اعتقال شخص دون سبب كاف. وبناء على طلب أي شخص، يجب أن يتم إظهار سبب من هذا النوع فورا في (جلسة علنية) للمحكمة وبحضور محاميه".

يشار إلى أن السلطان اليابانية اتهمت غصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لمدة 5 أعوام بدءاً من عام 2010. وجرى تجديد حبسه في العاشر من ديسمبر الماضي لاتهامه بارتكاب نفس الجريمة خلال السنوات الثلاث الماضية.