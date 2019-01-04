مستشار ترمب: أبل ستتعافى عند توصلنا لاتفاق مع الصين

قال مستشار كبير بالبيت الأبيض يوم أمس الخميس إن التراجع الحاد في النمو الاقتصادي الصيني سيؤثر سلباً على أرباح الشركات الأميركية، لكن مبيعات أبل وغيرها من #الشركات_الأميركية ستتعافى عندما تتوصل واشنطن إلى #اتفاق_تجاري مع بكين.



وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن "إذا أجرينا مفاوضات ناجحة مع #الصين، ستتعافى حينها مبيعات أبل وغيرها".

واتخذت "أبل" خطوة غير معتادة وخفضت توقعاتها للمبيعات الفصلية، فيما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى تباطؤ مبيعات "آيفون" في الصين التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتأتي الخطوة التي نالت من أسهم #أبل بينما يتسلط الضوء بشكل متزايد على محاولات بكين إنعاش النمو الاقتصادي، وقد أثار خفض التوقعات قلق الموردين الآسيوين وأدى إلى موجة بيع في الأسواق العالمية عموماً.

ويبرز تقلص الإيرادات في ربع السنة المنتهي للتو، كيف أن التباطؤ الاقتصادي في #الصين كان أكثر حدة من توقعات الكثيرين، مما فاجأ الشركات والقادة في بكين وأجبر البعض على تعديل خططهم في السوق.

وقال كوك في خطاب للمستثمرين: "في حين توقعنا بعض التحديات في أسواق ناشئة رئيسية، فإننا لم نتوقع حجم التباطؤ الاقتصادي في الصين على وجه الخصوص".

وخفضت "أبل" الأربعاء توقعاتها لإيرادات ربعها المالي الأول الذي انتهي في 29 ديسمبر إلى 84 مليار دولار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 91.5 مليار دولار، وعن توقعات "أبل" الأصلية التي وضعت إيرادات الربع بين 89 و93 مليار دولار.