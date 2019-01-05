آبل تتراجع.. الرابعة عالمياً بالقيمة السوقية

تراجعت القيمة السوقية لأسهم شركة "آبل" إلى مستوى 680 مليار دولار، ما يجعلها أقل بـ 50 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة "ألفابيت" الشركة الأم لـ "غوغل".

بعد خسارتها لترتيبها أمام كل من #أمازن و#مايكروسوفت في أواخر العام الماضي، تراجعت قيمة سهم آبل 9% في ختام التداولات في نيويورك الخميس الماضي، مسجلا أسوأ أداء منذ 2013 ومنخفضاً إلى مستوى 142.19 دولار.

وبعدما كانت "أبل" تستحوذ على أكبر قيمة سوقية في البورصة الأميركية، فإنها فقدت ذلك المركز لمصلحة "مايكروسوفت" منتقلة بذلك إلى المركز الثاني.

وبعد ذلك تراجعت إلى المركز الثالث متخلية عن المركز الثاني لشركة أمازون، وأخيرا وصلت إلى المركز الرابع لتصعد شركة ألفابت إلى المركز الثالث.

وكانت شركة "أبل" قد خفضت تقديراتها للإيرادات عن الربع الأخير من 2018 إلى 84 مليار دولار، وهو مستوى أقل من التقديرات الأولية التي تتراوح بين 89 مليارا و93 مليار دولار.

وتواجه آبل تحقيقًا من قبل شركة المحاماة Bronstein, Gewirtz & Grossman بسبب تضليلها للمستثمرين وانتهاكها لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأميركية.

كما تم تضمين بعض المديرين التنفيذيين في هذا التحقيق، والذي يأتي بعد أن أصدر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك Tim Cook، رسالة إلى المستثمرين، حيث ذكر أن شركة التكنولوجيا العملاقة خفضت تقديراتها السابقة للأرباح.

وتبلغ قيمة آبل 680 مليار دولار مقارنة مع 765 مليار دولار لشركة مايكروسوفت، وحوالي 747 مليار دولار لشركة أمازون، و730 مليار دولار لشركة "ألفابيت".

وبالعودة إلى يناير 2013، تراجعت أبل بنسبة 12 في المئة في يوم واحد بعد الإعلان عن مبيعات iPhone في الربع الأول من العام بحوالي 47.8 مليون دون تقديرات المحللين.

واقترح المحللون في بنك UBS يوم الخميس أن بيانات شركة Apple المنقحة تشير إلى أنها باعت 64 مليون جهاز #آيفون في الربع الأخير، بعد أن كانت تتوقع بيع 73.5 مليون جهاز.

وقال بنك يو بي إس في مذكرة إن إفصاح أبل "يشير إلى انخفاض إيرادات المبيعات في الصين بنسبة 25 إلى 30% على أساس سنوي".