توقعات "الجزيرة كابيتال" لـ 35 شركة بسوق السعودية

أصدرت شركة "الجزيرة كابيتال" تقرير توقعاتها لأداء الشركات الـ 35 التي تتابعها في السوق المالية السعودية #تداول، متوقعة أن تظهر النتيجة المجتمعة لهذه الشركات ارتفاعاً بالربع الرابع 2018 بنسبة 25% عن الربع المماثل من العام السابق.

ويأتي هذا التوقع بدعم من ارتفاع في مؤشر قطاع البتروكيماويات خلال نفس الفترة بنسبة 39.5%، لكن الأداء انخفض عن الربع السابق نتيجة تراجع أسعار البتروكيماويات والضغط على الهامش.

كما توقع التقرير ارتفاع نتائج قطاع الاتصالات في الربع الرابع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 18%، فمن من المتوقع أن يتأثر صافي ربح قطاع الاتصالات من تسوية وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وحصول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على البيانات المتعلقة بالنزاعات القديمة على الرسوم الحكومية.

وأعلنت شركة زين السعودية عن تأثير إيجابي لصافي الربح قارب 220 مليون ريال سعودي، بينما لم تكشف شركة الاتصالات السعودية عن صافي الربح لكنها تتوقع تأثيرا إيجابيا، في المقابل من المتوقع أن تشهد موبايلي تأثيرا سلبيا على صافي الربح.

وبالنسبة لقطاع البنوك، سوف يستمر المسار المرتفع لقطاع المصارف الإسلامية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتحسن التوقعات الاقتصادية، ومن غير المتوقع أن تؤثر الزكاة على صافي الربح، حيث إن البنوك بموجب المعايير المحاسبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ستقوم بإعداد تقرير الزكاة كخصم من الأرباح المبقاة بدلا من إدراجها في قائمة الدخل أو بيان التغيرات في حقوق الملكية.

وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات، توقعت "الجزيرة كبيتال" تراجع أداء قطاع البتروكيماويات السعودي في الربع الرابع 2018 عن الربع السابق، نتيجة انخفاض أسعار معظم المنتجات وضعف هوامش المنتجات، بينما يستمر ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب تحسن أساسيات السوق.

وتوقع التقرير أن استقرار صافي ربح "الشركة المتقدمة للبتروكيماويات" عند 200 مليون ريال مقابل 202 مليون ريال في الربع السابق. كما توقع تراجع صافي أرباح "سبكيم" 44% إلى 100.7 مليون ريال، وتوقع ارتفاع صافي ربح "التصنيع الوطنية" إلى 314 مليون ريال مقارنة مع 259 مليون ريال بالربع السابق.

وعلى مستوى قطاع البتروكيماويات ككل من المتوقع أن تتأثر الأرباح الإجمالية بسبب الصيانة المجدولة وغير المجدولة لعدد من المصانع لشركات مثل ينساب وسبكيم والصحراء. وتشهد الشركات البتروكيماوية السعودية تراجع أسعار المواد الأولية للغازات البترولية السائلة هذا الربع.

وفي العموم فقد تراجعت الميزة التنافسية للقطاع على الرغم من أسعار البروبان المدعوم وانخفاض أسعار الإيثان وذلك بسبب انخفاض أسعار النافثا العالمية وأسعار البروبان الأميركية.

كما قامت أرامكو بتخفيض سعر البروبان في الربع الرابع 2018 إلى أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر 2017 إلى متوسط 438 دولارا أميركيا للطن بعد خصم 20% مع ذلك، لا تزال أعلى من معدلاتها في الولايات المتحدة؛ مما قد يؤثر بشكل سلبي على أسواق التصدير في القطاع. لذلك من المتوقع، على المدى القصير، أن تستمر صعوبات بيئة التشغيل مع التقلبات الحالية في أسعار النفط وتراجع الهامش.

وبحسب التقرير تشير توقعات النمو في آسيا والانتعاش المتوقع في أسعار النفط، على المدى المتوسط والطويل، إلى نظرة أكثر إيجابية للشركات السعودية. نتوقع أن تقوم أرامكو السعودية بإعادة النظر في هيكل تكلفة المواد الأولية خلال الربع القادم من أجل إعادة الميزة التنافسية للشركات المحلية بعد ارتفاع المنافسة العالمية.

ويرى التقرير أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض معظم أسعار المنتجات البتروكيماوية، كما تراجعت أسعار المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والأولفينات بشكل كبير خلال الربع السابق بينما سجل متوسط أسعار المواد الأولية الغازية (البروبان والبيوتان) والمنتجات النهائية تراجعا أقل.

وأشار تقرير "الجزيرة كابيتال" إلى تراجع متوسط أسعار النافثا بنسبة 14% عن الربع السابق إلى 569دولارا للطن، كما تراجع متوسط أسعار المواد الأولية الغازية، البروبان والبيوتان، عن الربع السابق بنسب 5.5% و11.4% على التوالي، فيما استمر استقرار متوسط أسعار أكسيد التيتانيوم، خلال الربع، عند 3,350 دولار للطن من 3,430 دولار للطن في الربع السابق.

وتراجعت أسعار منتجات البتروكيماويات الأساسية مثل الإيثيلين عن الربع السابق بنسبة 28.4% إلى متوسط 950 دولارا للطن نتيجة ضعف الطلب على المدى القصير، كما انخفضت أسعار الميثانول في الصين إلى 345 دولارا للطن بانخفاض 13.3% عن الربع السابق.

ويتوقع أن تسجل الشركات البتروكيماوية السعودية هوامش ربح أقل لمنتجاتهم خلال الربع الرابع 2018 بناء على أسعار الغاز السائل وحركة أسعار المواد الأولية والمنتجات النهائية، فمن المتوقع أن يتقلص هامش البولي بروبيلين – بروبان عن الربع السابق بنسبة 4.3% إلى 633 دولارا للطن. وللاطلاع على التقرير الكامل للشركات الـ 35 يرجى الضغط على الملف المرفق.