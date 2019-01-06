"سافكو" توقف الإنتاج في أحد مصانعها لمدة 117 يوماً

أعلنت شركة "سافكو" عن التوقف المجدول لمصنع الأمونيا واليوريا "سافكو 3" لمدة 117 يوماً، اعتباراً من الحادي عشر من يناير الجاري، وذلك لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة المصنع، وإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وقالت الشركة إن الأثر المالي المتوقع من هذا التوقف يقدر بـ121 مليون ريال، مضيفة أن الأثر المالي سيظهر في القوائم المالية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري.

وستعمل الشركة على الحد من هذا الأثر المالي بالاستخدام الأمثل للمخزون المتوفر لديها.

وأشارت #سافكو إلى أن المشروع سيضيف 100 ألف طن متري سنوياً للطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع.