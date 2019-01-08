أوكسيدنتال تتوقع إنفاقا سنويا من 4.4 لـ 5.3 مليار دولار

قالت شركة #أوكسيدنتال_بتروليوم المنتجة للنفط والغاز إنها تتوقع أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية في العام الجاري بين 4.4 مليار و5.3 مليار دولار بناء على سعر الخام الأميركي على مدار العام.



وعند سعر 50 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، قالت أوكسيدنتال يوم الاثنين إنها ستنفق بين 4.4 مليار و4.5 مليار دولار، بينما سيقفز إنفاقها لما بين خمسة مليارات و5.3 مليار دولار إذا اقترب الخام الأميركي من 60 دولارا.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة أمس الاثنين 56 سنتا ليبلغ عند التسوية 48.52 دولار للبرميل، بزيادة 1.17%.