قرض مرتقب بملياري دولار لـ "أكواباور" السعودية

ذكرت وكالةُ رويترز أن شركة #أكواباور السعودية والتي تقودُ تحالفا لمشروعِ للطاقة الشمسية في #دبي بقدرة 950 ميجاواط اقتربت من الحصول على تمويل بقيمة ملياري دولار.

ومن المتوقع أن يكونَ مشروع "نور للطاقة1" أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم , باستثمارٍ بقيمة 4.3 مليار دولار.

ويتشارك كل من أكواباور وصندوق #طريق_الحرير الصيني إضافة إلى هيئة #كهرباء ومياه دبي مُلكية المشروع.

ويُعتبرُ المشروع المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية والتي من المخطط أن تصلَ قدرتُها إلى 5 آلاف واط بحلول 2030.