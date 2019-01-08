نماء للكيماويات تعتزم رفع رأسمالها عبر منح أسهم

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة #نماء للكيماويات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال.

وبحسب بيان للشركة على موقع سوق #الأسهم_السعودية تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد #الأسهم_المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع #الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة نماء للكيماويات وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم #حقوق_الأولوية وتتاح في وقت لاحق.