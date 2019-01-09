أبوظبي للفنادق تقترض 1.6 مليار درهم لشراء فنادق إعمار

وقعت شركة #أبوظبي_الوطنية_للفنادق المدرجة بسوق أبوظبي المالي اتفاقية تمويل قرض لأجل بقيمة 1.6 مليار درهم مع #بنك_أبوظبي_الأول.

وأشارت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أنها تهدف من خلال هذا القرض تمويل استحواذها على فنادق في إمارة دبي.



وكشفت شركة #إعمار_العقارية في نهاية نوفمبر الماضي عن توقيع شركة أعمال الضيافة والترفيه المملوكة لها بالكامل "مجموعة إعمار للضيافة" الوثائق النهائية مع "أبوظبي الوطنية للفنادق" لبيع كامل مصالحها الاقتصادية في محفظة تضم خمسة فنادق في دبي.

وتضم محفظة الفنادق كلاً من: "العنوان دبي مول"، و"العنوان بوليفارد"، و"العنوان مرسى دبي"، و"فيدا وسط المدينة"، و"منزل وسط المدينة" مع نحو 1000 غرفة إجمالاً.

وكانت شركة #أبوظبي_الوطنية_للفنادق قد أعلنت أن قيمة صفقة الاستحواذ على 5 فنادق من مجموعة #إعمار_للضيافة، تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أن الصفقة سيتم تمويلها بواقع 1.6 مليار درهم من خلال قرض بنكي، بالإضافة إلى 600 مليون درهم من مصادر الشركة الذاتية.

وأوضحت الشركة أنه في حال إتمام الصفقة، فإنه من المتوقع زيادة الأرباح بقيمة 217 مليون درهم.

وتوقعت "أبوظبي للفنادق" أن تظهر الصفقة في بيانات الشركة في الربع الأول من العام المقبل.