"الأحساء" تشتري حصة 25% من "طوارئيات للعناية الطبية"

وقعت شركة الأحساء للتنمية اتفاقية شراء مع شركة "طوارئيات للعناية الطبية" بتاريخ 8 يناير 2019 لشراء حصة تمثل 25% من رأس مال الشركة بقيمة 15 مليون ريال، مشيرة إلى أنها ستقوم بتمويل هذه الصفقة من مواردها الذاتية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن الصفقة تأتي تواؤماً مع استراتيجية "الإحساء للتنمية" للتوسع في القطاع الطبي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

وتوقعت أن يكون هناك تأثير إيجابي على القوائم المالية للشركة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الصفقة.

يذكر أن شركة "طوارئيات للعناية الطبية" انطلقت عام 2010 ومن ضمنها مركز طوارئيات الطبي والخدمات الطبية المساندة بهدف تقديم أفضل الرعاية الطبية للمرضى، وتعزيز الرعاية الصحية في منطقة يسهل الوصول إليها.

وبلغت مبيعات شركة "طوارئيات" خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 على التوالي 9.2 مليون ريال، 16.6 مليون ريال، 28.1 مليون ريال بمتوسط معدل نمو 78%.