"شعاع" تدير إصدار صكوك لـ "جبل عمر" بـ135 مليون دولار

أعلنت مجموعة #شعاع_كابيتال الإماراتية عن توليها مهام الإصدار والإدراج الخاص بصكوك بقيمة 135 مليون دولار (506 ملايين ريال سعودي) لمدة خمس سنوات، لصالح شركة جبل عمر للتطوير، إحدى كبرى شركات #التطوير_العقاري المدرجة في السعودية خلال النصف الثاني من العام 2018.

وتم تعيين "شعاع" لتولي مهام المنظم الرئيسي والحصري لهذا الإصدار في إطار سعي الشركة الاستراتيجي إلى تنويع قاعدتها الرأسمالية.

وتمثل الصكوك طويلة الأمد مورداً مثالياً للتمويل لشركة #جبل_عمر لتطوير، الأمر الذي يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها بوصفها شركة تطوير عقاري، وتركيزها على مشاريع التطوير العقاري في مدينة مكة المكرمة.

وتعكس هذه الخطوة التوجه المتنامي نحو إصدار الصكوك التي وصل حجمها عالمياً إلى 97.79 مليار دولار خلال العام 2017 بنمو سنوي نسبته 45%، لا سيما في المملكة التي شهدت خلال الفترة نفسها مجموعة من إصدارات الصكوك زاد حجمها عن 26 مليار دولار.

وقال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال": "تمثل الصكوك آلية مثالية لتلبية احتياجات التمويل طويلة الأمد في القطاع العقاري، وهذا ما يتجلى بوضوح في هيمنة القطاع العقاري على عمليات #إصدار_الصكوك خلال 18 شهراً الماضية في المنطقة. وفي ضوء دورها المتنامي في القطاعين المالي والعقاري في أسواق السعودية والخبرات المتنوعة التي تتمتع بها، أصبحت "شعاع كابيتال" شريكاً مثالياً لشركة جبل عمر للتطوير، ويسعدنا في هذا الإطار دعم جهودها الناجحة لإصدار الصكوك".

وتعد شركة جبل عمر للتطوير إحدى كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق السعودي (تداول).