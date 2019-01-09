MBC تطلق خطة رقمية شاملة لمنصتي "شاهد" و"شاهد بلس"

أطلقت مجموعة MBC خطة رقمية شاملة للمنصتَيْن الرقميتَيْن "شاهد" و"#شاهد_بلس"، ضمن استراتيجية التوسُّع والنمو للسنوات الخمس المقبلة.

وأعلنت #إم_بي_سي تعيين التنفيذي "جوهانس لارتشر" في منصب مدير المحتوى الرقمي وخدمات "شاهد.نت" و"شاهد بلس" وسواها.

ويُعتبَر "لارتشر" أحد أبرز الأسماء في قطاع المنصّات الرقمية عالمياً، وقد شغل مناصب تنفيذية في عدد من الشركات العالمية المتخصصة في خدمات الفيديو، منها شركة Hulu الأميركية، المملوكة من قبل كل من Disney وFOX وNBC.

وأشارت المجموعة إلى أن خطتها الرقمية تتضمّن سلسلة من المبادرات النوعية قوامها إنتاجات حصرية تحت اسم "SHAHID Originals"، واستحواذات عالمية نوعية، واستثمارات في التكنولوجيا والتطوير.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز خدمات " #شاهد" الرقمية، وخدمة "بث المحتوى الإعلامي عبر شبكة الإنترنت" OTT، وخدمة "الفيديو حسب الطلب" VOD، وبالتالي الارتقاء بمنصة "شاهد" لتكون بمثابة المنصّة الرقمية الرائدة والخيار المفضّل لدى العائلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة MBC " سام بارنيت: "نصل يومياً إلى نحو 140 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال قنواتنا التي تبث عبر الأقمار الصناعية، وكذلك عبر منصّاتنا الرقمية والتفاعلية، المتعدّدة والمتنوّعة، عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى خدمة SHAHID لـ "الفيديو حسب الطلب".