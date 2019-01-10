أنباء عن قرب تشكيل تحالف عالمي بين فولكسفاغن وفورد

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن فولكسفاغن وفورد ستكشفان عن تحالف أعمق بينهما الأسبوع المقبل، يتخطى التعاون في مجال المركبات التجارية، في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الدولارات على الشركتين بينما تعكفان على ابتكار تقنيات جديدة.

وتبحث الشركتان عن سبل تعاون أوثق بينهما بينما تجبرهما الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على إعادة التفكير في مواقع تصنيع السيارات للسوق الأوروبية، وفي ظل استعداد شركات برمجيات لإطلاق سياراتها الخاصة ذاتية القيادة.

وقال أحد المصدرين: "من المتوقع إعلان تحالف عالمي"، وأضاف أن الكشف عن الاتفاق سيكون يوم الثلاثاء خلال معرض ديترويت للسيارات.

وقالت الشركتان من قبل إن أي تحالف بينهما لن يشمل اندماجاً أو حصصاً مساهمة.

وتسبب التباطؤ في أكبر سوقين للسيارات في العالم - الصين والولايات المتحدة - في زيادة الضغوط على الشركات لتقليل التكلفة.

وقال المصدران إن نطاق التحالف لم يحدد بعد، في حين تتواصل المحادثات بشأن التعاون في مجال #السيارات_الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وقال أحدهما: "المحادثات تسير بشكل جيد"، وأضاف أن إطار التحالف بين الشركتين سيشمل تجميع الموارد فيما يتعلق بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، واستثماراً من فولكسفاغن في أنشطة فورد في هذا المجال، بينما ستشتري فورد حق استخدام منصة السيارات الكهربائية التابعة لفولكسفاغن.

وأشار إلى أن الشركتين ستعلنان عن اقتراب توصلهما لاتفاقات تتعلق بالقطاعين، خلال إعلان التحالف التجاري الأسبوع المقبل.

وقال جيم فارلي رئيس الأسواق العالمية في فورد، إن المحادثات مع فولكسفاغن "تتقدم بشكل جيد".

وأضاف أن فورد ستعلن خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل إعادة هيكلة عملياتها على مستوى العالم، بما يشمل أميركا الجنوبية وأوروبا.