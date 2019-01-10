تهم رسمية لكارلوس غصن ورجل الأعمال السعودي حاضر بقوة

تعتزم النيابة العامة اليابانية توجيه تهمتين رسميتين للرئيس السابق لشركة نيسان #كارلوس_غصن، يوم الجمعة، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

وتتعلق التهمة الأولى بخسائر شخصية بنحو 17 مليون دولار سجلها غصن في عقود مشتقات خلال الأزمة العالمية في 2008، وقام بنقلها إلى حسابات الشركة، فيما تتعلق التهمة الثانية بتقليل الدخل المعلن للجهات الضريبية لثلاث سنوات بين حتى عام 2018

وتضاف التهمتان إلى تهمة سابقة بأن غصن قلل دخله المعلن للجهات الضريبية لنحو نصف ما تقاضاه بالفعل خلال 5 أعوام، وهو ما يقارب 88 مليون دولار بين العامين 2010 و2015.

وقد نقلت صحيفة نيكاي اليابانبة عن مصادر أن غصن سعى لترتيب قرض بنحو 3 مليارات ين من #شركة_نيسان لرجل الأعمال السعودي خالد الجفالي عام 2008، حيث قام بعدها #الجفالي بمساعدته على تغطية خسائر صفقة للتحوط من مخاطر العملات.