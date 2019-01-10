مؤسسة التأمينات الكويتية تقيم دعوى بحق "مان" البريطانية

قالت #المؤسسة_العامة_للتأمينات_الاجتماعية الكويتية إنها أقامت دعوى قضائية بحق #مجموعة_مان_البريطانية لإدارة الأصول وشركاتها التابعة.



وأضاف صندوق معاشات التقاعد في بيان أنه يطلب تعويضا قدره 156 مليون دولار فيما يتعلق بعقود سرية أُبرمت بين #مجموعة_مان ومسؤول تنفيذي سابق لدى المؤسسة الكويتية الفترة بين 1996 و2013.

وتواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية #الكويتية فتح ملفات مديرها العام السابق فهد الرجعان المتهم باختلاس نحو مليار دولار والهارب خارج الكويت.

وفي آخر التحقيقات كشفت المؤسسة عن قيام مجموعة "مان" البريطانية وشركاتهـا التابعة بإبرام عقود سرية مع الرجعان خلال فترة استثمار المؤسسة مع مدير الاستثمار من عام 1996 حتى سنة 2013.

وتستثمر أموال مؤسسة التأمينات أموال المتقاعدين الكويتيين والتي يتم استثمارها محليا وعالميا، وتصنف استثماراتها في الأسواق العالمية أشبه بصناديق الثروة الخليجية

وقد تقدمت المؤسسة برفع دعوى في نوفمبر الماضي ولكن لم تفصح عن الدعوة إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية التي تخولها بالإعلان عن الدعوة.

وقال الصندوق في البيان إن الدعوى قُدمت إلى المحكمة العليا في #بريطانيا.



وفي بيان منفصل، قالت مجموعة مان إن موضوع دعوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية يرجع إلى ما قبل أكثر من 20 عاما.



وأضافت المجموعة أنه "استنادا إلى الأدلة التي أطلعنا عليها حتى تاريخه، فإن مجموعة مان ستطعن في أي مطالبة وتنوي الدفاع (عن نفسها) ضد أي إجراءات بقوة ونشاط".