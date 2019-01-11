"بوينغ" تتغلب على "إيرباص" في طلبيات الطائرات خلال 2018

تخلت "إيرباص" عن موقع الصدارة الذي احتفظت به لخمس سنوات متتالية أمام "بوينغ" الأميركية في المنافسة المحتدمة بين عملاقي صناعة الطائرات على الطلبيات في العام 2018، بعد أن انزلق نصيب "إيرباص" من سوق الطائرات البالغة قيمتها 150 مليار دولار لأدنى مستوى في ست سنوات.

لكن الشركة الأوروبية قلصت الفجوة بينها وبين منافستها الأميركية في تسليمات الطائرات. وقالت "إيرباص" إنها حصلت على إجمالي طلبيات بلغ 747 طائرة بما يقل بنسبة 33% عن العام 2017، في حين تغلبت عليها "بوينغ" للمرة الأولى منذ العام 2012 بتلقيها طلبيات لعدد 893 طائرة، وفقا لوكالة "رويترز".

وسلمت "إيرباص" 800 طائرة بارتفاع نسبته 11%، وبما يشمل 20 طائرة من طراز إيه 220 الصغير، لتحتل "بوينغ" الصدارة في التسليمات للعام السابع على التوالي.

ورغم أن "بوينغ" لم تحقق هدف تسليماتها للعام الماضي، ورغم خفض "إيرباص" هدفها بسبب قيود على سلاسل الإمداد العالمية فقد أدى الطلب القوي على طائرات الركاب في زيادة عدد التسليمات الإجمالية بنسبة 8%، في أسرع معدل له في ست سنوات.

ويسلط حجم الطبيات الضوء على قرار «إيرباص» الاستحواذ على الفئة سي خفيفة الوزن من بومباردييه، والتي تتكبد خسائر وأصبحت تحمل اسم إيه 220، مما أدى لتلقيها طلبيات لتسليم 135 طائرة قيمتها 12 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

ودون تلك الدفعة، يبلغ نصيب "إيرباص" من السوق الرئيسية، التي تتنافس فيها مع "بوينغ" 41%، في أدنى مستوى لها منذ العام 2009. وقال مسؤولون في "إيرباص" إنها حققت المستهدف فيما يتعلق بمعدل إنتاج الطائرة إيه 350 والبالغ عشر طائرات في الشهر.