آبل ستطلق 3 هواتف آيفون بـ 2019.. أحدثها بثلاث كاميرات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن شركة #آبل تخطط لطرح ثلاثة طرازات من أجهزة آيفون هذا العام مع بعض الميزات الجديدة للكاميرا، بما في ذلك ثلاث كاميرات خلفية للطراز الأغلى وكاميرتان خلفيتان للطرازين الآخرين.

ويُعتقد أن هذه الطرازات الثلاثة لأجهزة #آيفون ستشمل خلفًا لهاتف "آيفون إكس آر" iPhone XR الذي أظهر تباطؤًا في الطلب، والذي وفقًا لما ذكرته شركة آبل، كان بسبب ضعف المبيعات في الصين. الأمر الذي أدى إلى قيام العديد من تجار التجزئة في مجال الإلكترونيات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بخفض أسعار أجهزة آيفون هذا الأسبوع.

وذكر تقرير صحيفة #وول_ستريت جورنال أن شركة آبل قررت الالتزام بـ "شاشات الكريستال السائل" LCD في وقت خفضت فيه مبيعات أجهزة "آيفون إكس آر" iPhone XR المتدنية أحدث إيراداتها للربع الرابع من عام 2018.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت شركة آبل تحذيرًا يخص إيراداتها للمرة الأولى منذ ما يقرب من 12 عامًا، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 10%، وهو أكبر انخفاض على أساس يومي خلال ست سنوات.

وذكر تقرير وول ستريت جورنال أن شركة آبل تعتزم الاستمرار في استخدام “شاشات الكريستال السائل” LCD في هاتف "آيفون إكس آر" iPhone XR لعام 2019. ومع ذلك، سوف تتحول شركة آبل في عام 2020 بالكامل إلى شاشات “الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي” OLED لأجهزة آيفون، وبذلك يتم إسقاط نموذج LCD بالكامل.

يُشار إلى أن تقرير الصحيفة يأتي بعد أيام من نشر صورة مسربة لما قيل إنه هاتف آيفون بثلاث كاميرات خلفية، وقال حساب التسريبات على موقع تويتر OnLeaks@ إن هذه الصورة لهاتف ستكشف عنه آبل اسم "آيفون 11" iPhone XI.