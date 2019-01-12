"سبيس إكس" تنوي الاستغناء عن 10% من موظفيها

أعلنت شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا الرحلات الفضائية التي يملكها #إيلون_ماسك أنها ستسرح نحو 10% من موظفيها الذين يتجاوز عددهم 6 آلاف شخص، بحسب "رويترز".

وقالت الشركة إنها "ستستغني" عن بعض من قوتها العاملة، مشيرة إلى مواجهتها "تحديات صعبة للغاية في المستقبل".

وقال متحدث باسم سبيس إكس في رسالة عبر البريد الإلكتروني "يجب على #سبيس_إكس أن تصبح شركة أقل حجما لمواصلة تقديم الخدمات لعملائنا وللنجاح في تطوير مركبات فضائية بين الكواكب وإنترنت عالمي تكون قاعدته في الفضاء".

وكانت رويترز قد ذكرت في نوفمبر/تشرين الثاني أن ماسك أقال في يونيو ما لا يقل عن 7 أشخاص في فريق الإدارة العليا الذي يقود مشروع إطلاق #سبيس_إكس قمرا صناعيا.

وتم الربط بين إقالة هؤلاء الأشخاص وخلافات بشأن وتيرة تطوير واختبار أقمار ستارلينك التابعة للشركة.

ويتنافس #برنامج_ستارلينك مع برنامج وان ويب لشركة تيليسات الكندية على أسبقية تسويق خدمة جديدة للإنترنت تعتمد على الأقمار الصناعية.