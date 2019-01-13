نمو أرباح "إكسترا" 9% لـ63 مليون ريال بالربع الرابع

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات " #إكسترا "، إلى 161 مليون ريال بنهاية عام 2018، لتحقق نموا بنسبة 15%، مقارنة بـ140.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وحققت "إكسترا" نموا في أرباحها الفصلية بنسبة 9% في الربع الرابع من 2018، إلى 62.8 مليون ريال، مقارنة بـ57.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مجمل الربح الناتج من زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.

وحول هذه الزيادة، قال محمد جلال الرئيس التنفيذي لشركة "إكسترا"، إن الربع الأخير من 2018 شهد تحدياً كبيراً لتحقيق نتائج جيدة مقارنة بالفترة ذاته من السنة الماضية التي شهدت ربعاً متضخماً بدفع من ارتفاع المشتريات قبل فرض #ضريبة_القيمة_المضافة.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن الشركة استطاعت رفع إجمالي الربح من 15.7% إلى 16.5%، وهو ما اعتبره إنجازاً كبيراً نظراً لتغير أنماط المستهلكين، وتراجع معدل سلة المشتريات بـ8%، فضلاً عن ارتفاع المصاريف وعملية السعودة وتراجع القدرة الشرائية بصفة عامة بحوالي 17% في سوق الإلكترونيات.

وأرجع تحسن الربحية إلى المزيج البيعي وإضافة بعض المنتجات، ورفع الشركة حصتها السوقية مع تنامي عمليات الاندماج في السوق.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة "إكسترا" إلى أن العوامل السلبية التي شهدها عام 2018 من الصعب أن تتكرر، مضيفاً أن الأفراد باتوا قادرين على وضع ميزانياتهم بشكل أفضل، فيما بدأت ثقة المستهلك تعود إلى الأسواق.