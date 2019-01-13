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"أرامكس" تستحوذ على "تال السعودية" مقابل 80 مليون دولار

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة " #أرامكس " اليوم استحواذها على شركة " #تال_السعودية للتجارة والمقاولات المحدودة" التي تتخذ من السعودية مقراً لها.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن قيمة الصفقة بلغت نحو 80 مليون دولار.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس بشار عبيد "تشكل المملكة العربية السعودية أكبر أسواق أرامكس في منطقة الشرق الأوسط، وتنطوي على إمكانات نمو قوية لأعمالنا".

وأضاف :"تتماشى صفقة الاستحواذ مع #رؤية_المملكة 2030 التي من أهدافها تنويع مصادر الدخل الوطني عبر تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص".

كلمات دالّة

#سوق دبي المالي, #رؤية المملكة, #أرامكس, #تال السعودية

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