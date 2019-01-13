"موانئ دبي" تتوسع إلى تشيلي مقابل نصف مليار دولار

أعلنت "موانئ دبي العالمية"، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة 71.3% من أسهم "بويرتوس واي لوجستيكا أس إيه" (بولوجسا) في تشيلي، من "مينيرا فالبارايسو "وعدد من المساهمين الآخرين في "مجموعة ماتي".

وتعدّ شركة "بولوجسا" شركة مدرجة في سوق سانتياغو للأوراق المالية، وستنفذ عملية الاستحواذ من خلال عرض مناقصة لشراء جميع الأسهم القائمة في الشركة.

وستقدم "موانئ دبي العالمية" بموجب المناقصة مبلغاً قدره 502 مليون دولار أميركي مقابل الحصول على ملكية 100% من الأسهم.

وكما في تاريخ 30 سبتمبر 2018، بلغت الديون الصافية لشركة "بولوجسا" 226 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تحقق عملية الاستحواذ هذه أرباحاً متراكمة بنهاية العام المالي الأول، بعد الدمج، وسيتم تمويلها من موارد الميزانية العمومية القائمة. وتخضع الصفقة للموافقات ذات الصلة من أطراف ثالثة ومن المتوقع أن يتم استكمالها في النصف الأول من عام 2019.

وتدير شركة "بولوجسا" عقد امتياز طويل الأجل في محطة ميناء "بويرتو سنترال" ("بيه سي إي") في سان أنطونيو ، في المنطقة 5 في وسط تشيلي، بالإضافة إلى امتلاك وتشغيل محطة "بويرتو ليركن" ("بيه إل كيو") في المنطقة 8 جنوب تشيلي.

وتعدّ "بيه سي إي" محطة متعددة الأغراض في سان أنطونيو، وتشكّل بوابة إلى العاصمة سانتياغو وإلى الشركات الصناعية والتجارية والزراعية الرائدة. وتعتبر المحطة من أكبر موانئ الحاويات في البلاد (تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من مليون حاوية نمطية)، ولديها عدد من الاستثمارات الحديثة في مجال البنية التحتية، ما يجعلها من المحطات الأحدث في تشيلي.

أما "بيه إل كيو"، فهي محطة متعددة الأغراض ذات ملكية حرة للأراضي تتولى عدداً من الامتيازات البحرية طويلة الأجل، وهي تقوم بمناولة جميع أنواع الحاويات والبضائع السائبة والبضائع السائبة الجافة.

ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي يسمح له بالاستفادة من صناعة اللب والأخشاب الأساسية في جنوب تشيلي، بالقرب من "كونسيبسيون"، ثاني أكبر مدينة ومركز صناعي في البلاد.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "نحن سعداء للغاية لتوسيع بصمتنا العالمية من خلال دخولنا إلى تشيلي، التي تعدّ من أكثر الاقتصادات تطوراً في أميركا اللاتينية وتتمتع بفرص نمو جذابة وبيئة أعمال ديناميكية"، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وأضاف: "سيساهم الاستحواذ على هذه الأصول الجديدة في تمكين "موانئ دبي العالمية" من خدمة أصحاب البضائع وشركات الشحن في البوابات الرئيسية الخمس على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية في كلّ من بوسورجا بالإكوادور، وكالاو وبايتا في البيرو، وسان أنطونيو وليركين في تشيلي. وتعد كل من "بيه إي سي" و"بيه إل كيو" من المحطات البحرية ‘الأفضل في فئتها’ في الأسواق التي تخدمها، ولديها حقوق تشغيل طويلة الأمد وتنويع قوي في البضائع وقدرة كبيرة على التوسع. باختصار، يعتبر عرض القيمة الإجمالي لهاتين المحطتين جذاباً للغاية، وإضافة المزيد من الطاقة الاستيعابية إلى محفظتنا ستساهم في تحفيز القيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة".