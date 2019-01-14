دبي.. إصدار أكثر من 20 ألف رخصة تجارية في 2018

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في "اقتصادية دبي"، نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال عام 2018، حيث سجل القطاع ما يزيد عن 248,768 إجراء، إلى جانب إصدار 20,469 رخصة تجارية جديدة في تلك المدة بزيادة قدرها 4.6% عن عام 2017.

وتعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة "خارطة الأعمال" المنصة الرقمية المعلوماتية لـ"اقتصادية دبي"، استمرارية تنافسية #دبي وقدرتها في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة.

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ "خارطة الأعمال" أن معاملات التجديد شكلت نحو 128,965 معاملة.