"أرامكس": تمويل 40% من الاستحواذ على "تال" بقرض بنكي

قالت شركة #أرامكس إنه تم تمويل 40% من قيمة الاستحواذ على "تال السعودية للتجارة والمقاولات المحدودة"، البالغة 80 مليون دولار، سيتم من خلال قرض بنكي لمدة خمس سنوات.

وأضافت الشركة أن تمويل النسبة الباقية سيتم باستخدام مصادر الشركة الذاتية.

وقالت أرامكس إن الاستحواذ سيرفع أرباحها بنحو 6 ملايين دولار قبل تكاليف الاقتراض.

وتوقعت أن يظهر أثر صفقة الاستحواذ على نتائجها المالية بدءا من الربع الأول من العام الجاري.

وكانت "أرامكس" قد أعلنت في ديسمبر الماضي إطلاق منصة Aramex Fleet لخدمات التوصيل التشاركي في #السعودية، بهدف توفير فرص عمل مرنة للمواطنين في مجال خدمات التوصيل.