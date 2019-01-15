فيسبوك.. بريق الأرباح الخيالية من الإعلانات بدأ يخبو

بدأت شركة "فيسبوك" تواجه اضطرابات شاملة في أنشطة الإعلانات الخاصة به، الأمر الذي من شأنه إبطاء دوران عجلة المال على شبكة الإنترنت، التي كانت تدور بأقصى سرعة لها على مدى عدة أعوام ماضية.

وأصبح مستخدمو "فيسبوك" يتشاركون إسهاماتهم بشكل متزايد بين مجموعات أصغر حجماً من الأصدقاء، بدلاً من الدخول على التحديثات، التي يبعث بها الموقع بشكل مستمر للمستخدمين بشكل عام، وهي التحديثات، التي تعد القناة الرئيسية، التي يستخدمها أعضاء "فيسبوك" حتى الآن.

والمشكلة بالنسبة لهذه الشبكة الإلكترونية، أن مليارات الدولارات من الأرباح، تأتي حصراً من تحديثات التدوينات، التي تتيح مساحات واسعة للإعلانات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويبدو أن المشاكل التي عانت منها شركة "فيسبوك" خلال عام 2018، لن تمر دون أن تخلف وراءها خسارة. حيث تعرضت الأحوال المالية لـ"فيسبوك" لضربة قوية، ففي أوروبا خسرت الشبكة مليون مستخدم خلال ستة أشهر فقط، غير أنه لا يزال يستخدمها 375 مليون شخص مرة واحدة على الأقل في الشهر.