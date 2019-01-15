مؤسس "هواوي": لا نتجسس لصالح الصين

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رن تشنغ في، مؤسس شركة "هواوي" الصينية، رفض مزاعم بأن شركته تتجسس لصالح حكومة الصين، مضيفاً أنه يفتقد ابنته التي تحتجزها السلطات الكندية.

واحتجزت منغ وان تشو المديرة المالية لشركة "هواوي" تكنولوجيز الشهر الماضي في كندا، بطلب من السلطات الأميركية التي تقول إنها ضللت البنوك بشأن سيطرة شركتها على شركة عاملة في #إيران.

ونقلت الصحيفة عن رن قوله في مقابلة مع الصحافيين في مدينة شنتشن الجنوبية، إن "هواوي لم تتلق قط طلباً من أي حكومة لتقديم معلومات دون وجه حق".

وقال: "ما زلت أحب بلدي وأدعم الحزب الشيوعي، لكن لن أفعل ما يضر بأي دولة في العالم"، مضيفاً أنه يفتقد ابنته كثيراً.

وأكدت #هواوي صحة تصريحات مؤسسها لرويترز، حيث قال رن، وهو ضابط سابق في الجيش أسس "هواوي" في عام 1987، إنه يملك 1.14% من أسهم الشركة.

ورفض المخاوف المثارة حول أمن معدات "هواوي"، قائلاً إنه لا يوجد قانون في #الصين يلزم أي شركة باستخدام برمجيات يمكن أن تستغل للتجسس، وأضاف أن الشركة لم تواجه "أي حوادث أمنية خطيرة".