محكمة بطوكيو ترفض الإفراج عن كارلوس غصن بكفالة

قالت محكمة طوكيو الجزئية إنها رفضت طلباً مقدماً من #كارلوس_غصن، رئيس مجلس إدارة شركة #نيسان للسيارات السابق، للإفراج عنه بكفالة، وفقاً لوكالة "أسوسييتد برس".

واعتقل غصن (64 عاماً) يوم 19 نوفمبر ووجهت له اتهامات بتزوير تقارير مالية لإظهار دخله أقل من الحقيقة، وبخرق الثقة في تحميل نيسان خسارة استثمارات، وسداد أموال لرجل أعمال سعودي.

وتتعلق التهمة الأولى بخسائر شخصية بنحو 17 مليون دولار سجلها غصن في عقود مشتقات خلال الأزمة العالمية في 2008، وقام بنقلها إلى حسابات الشركة، فيما تتعلق التهمة الثانية بتقليل الدخل المعلن للجهات الضريبية لثلاث سنوات حتى عام 2018.

وتضاف التهمتان إلى تهمة سابقة بأن غصن قلل دخله المعلن للجهات الضريبية لنحو نصف ما تقاضاه بالفعل خلال 5 أعوام، وهو ما يقارب 88 مليون دولار بين العامين 2010 و2015.

وقد نقلت صحيفة نيكاي اليابانبة عن مصادر أن غصن سعى لترتيب قرض بنحو 3 مليارات ين من #شركة_نيسان لرجل الأعمال السعودي خالد الجفالي عام 2008، حيث قام بعدها #الجفالي بمساعدته على تغطية خسائر صفقة للتحوط من مخاطر العملات.

وقدم محاموه طلب الكفالة الأسبوع الماضي.

ويعتبر قرار المحكمة متوقعا منذ أن حذر محاميه موتوناري أوهتسورو من أن المشتبهين في اليابان كثيرا ما يحتجزون حتى بدء محاكماتهم. وقد يستغرق الأمر شهوراً قبل أن يمثل غصن أمام المحكمة.

يشار إلى أن غصن الذي ترأس نيسان لعقدين، أكد براءته أمام المحكمة الأسبوع الماضي، في أول ظهور علني له منذ اعتقاله.