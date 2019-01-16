الاتحاد للطيران تعرض الاستثمار في جت ايروايز بخصم 49%

ذكرت محطة "سي.إن.بي.سي-تي في 18" اليوم الأربعاء أن #الاتحاد_للطيران عرضت شراء أسهم في شركة #جت_ايروايز الهندية المثقلة بالديون بخصم 49 بالمئة ودفع 35 مليون دولار على الفور في حال استيفاء شروط معينة.

وهوى سهم جت ايروايز، التي تملك الاتحاد حصة نسبتها 24 بالمئة منها، بنحو 7.5 بالمئة إلى 271.75 روبيه (3.83 دولار) في أكبر انخفاض يومي له منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول بعدما ذكرت سي.إن.بي.سي-تي في 18 أن الاتحاد للطيران عرضت دفع 150 روبية لكل سهم من الشركة الهندية.

واستند تقرير سي.إن.بي.سي-تي في 18 إلى خطاب أرسله توني دوغلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إلى بنك الدولة الهندي، أكبر دائن لجت ايروايز، بشأن خطة إعادة هيكلة شركة الطيران الهندية.

وبرغم أن جت ايروايز تسيطر على سدس السوق المحلية فإن هوامشها، مثل غيرها من الشركات المحلية، تآكلت بفعل ارتفاع الضرائب على الوقود وضعف الروبيه والمنافسة الشديدة في الأسعار ليبلغ صافي ديونها 1.14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول ويؤدي ذلك لتراكم مستحقات للطيارين والمستأجرين والموردين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز الأسبوع الماضي إن بعض المؤجرين يدرسون إمكانية استرداد طائرات.

وذكر تقرير القناة نقلا عن قول دوجلاس في الخطاب أن جت لن يصبح في مقدورها تمويل عمليات بعد الأسبوع المقبل. وأضاف الخطاب أن الاتحاد للطيران ترغب في ضخ 35 مليون دولار إذا تحققت بعض الشروط.

وحذر الخطاب أيضا من خطر وشيك في أن يمنع المؤجرون #الطائرات من #الطيران ويبقون عليها في المطارات.