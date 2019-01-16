العقارية السعودية توزع 120 مليون ريال أرباحاً نقدية

أعلنت #الشركة_العقارية_السعودية #العقارية عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018 بقيمة 120 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع #سوق_الأسهم_السعودية اليوم، إن عدد الأسهم المستحقة للتوزيع يتبلغ 240 مليون سهم، موضحة أن حصة السهم الواحد من التوزيعات ستبلغ 0.5 ريال بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون أحقية توزيع #الأرباح لمساهمي الشركة العقارية السعودية والمالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

ونبهت الشركة المستثمرين الأجانب غير المقيمين، بأن توزيعاتهم النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.