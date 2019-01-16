لأول مرة منذ 2017..نتفليكس ترفع رسوم الاشتراكات بأميركا

رفعت #نتفليكس الرسوم الشهرية التي تتقاضاها من مشتركيها في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 13 و18%، في أول زيادة في الأسعار تفرضها الشركة منذ عام 2017 مع إنفاقها بقوة على المحتوى الأصلي والتوسع حول العالم.

وقالت الشركة في بيان، إن أسعار الباقة الرئيسية الأشهَر، والتي تسمح بالبث على جهازين في وقت واحد، سترتفع إلى 12.99 دولار شهريا من 10.99 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".

وارتفعت أسهم نتفليكس 6% إلى 352.64 دولار للسهم في التعاملات الصباحية يوم أمس. وارتفع السهم 30% منذ بداية العام.

وسيرتفع سعر الباقة الأعلى، التي تسمح بالبث على أربع شاشات بدقة عالية، إلى 15.99 دولار من 13.99 دولار شهريا، بينما ستزيد رسوم الباقة الأساسية إلى 8.99 دولار من 7.99 دولار.