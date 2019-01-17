أرامكو تختار بنوكاً للمشورة في تمويل مشروع أميرال

قالت مصادر مطلعة إن شركة #أرامكو السعودية اختارت مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية وبنك الرياض لتقديم المشورة في تمويل مشروع #أميرال، وهو مشروع مشترك للبتروكيماويات تخطط لتطويره مع شركة توتال الفرنسية.

وخاطبت الشركة المنتجة للنفط المملوكة للحكومة البنوك بشأن تمويل مشروع أميرال، المتوقع أن تقارب قيمته 5 مليارات دولار، أواخر العام الماضي، وفقا لما ذكرته مصادر لرويترز في ذلك الحين.

وامتنعت توتال عن التعقيب، ولم يرد بنك الرياض وسوميتومو ميتسوي على طلبات للتعليق.

وتعتزم أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، تعزيز الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات في مسعى لتقليص الاعتماد على النفط مع تباطؤ الطلب على الخام.

وجرى الإعلان عن خطط #مجمع_أميرال العملاق للبتروكيماويات في مدينة الجبيل السعودية في أبريل/نيسان 2018.

ويقع المشروع، المقرر أن يبدأ تشغيله في 2024، بجانب مصفاة ساتورب، وهي أيضا مشروع مشترك تملكه وتشغله أرامكو وتوتال.

وقالت الشركتان العام الماضي إن المنشأة ستضم وحدة تكسير مختلطة اللقيم بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا من الإيثلين. كما سيضم المشروع وحدات أخرى تنتج بتروكيماويات عالية القيمة.