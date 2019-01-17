نمو أرباح "الدريس" 62% لـ22 مليون ريال بالربع الرابع

ارتفعت أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، إلى 83.6 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 29.4%، مقارنة بـ64.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2017 .

أمّا على صعيد الأرباح الفصلية، فقد ارتفعت أرباح شركة "الدريس" بنسبة 61.7% إلى 22 مليون ريال بالربع الرابع مقارنة بـ13.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى زيادة المبيعات في قطاعي بترول وناقل، وزيادة أرباح المشروع المشترك، وبالرغم من زيادة المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.



كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل، زيادة أرباح المشروع المشترك وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية، بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.