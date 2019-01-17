"العربية للطيران" تبدأ إجراءات قانونية ضد مؤسس "أبراج"

بدأت "العربية للطيران" باتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤسس "أبراج" عارف نقفي من خلال التقدم ببلاغ جزائي في محكمة الشارقة.

وقال متحدث باسم "العربية للطيران" وفقاً لما تم توضيحه سابقاً، "إن مجموعة العربية للطيران تمتلك استثمارات قائمة مع مجموعة أبراج، بدأنا الإجراءات القانونية، إضافة إلى المطالبات التي قدمتها العربية للطيران ضمن إطار التصفية المؤقتة الجارية لشركتي أبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة"، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج".

وتأتي الخطوة في أعقاب إجراءات التحكيم التي اتخذتها "العربية للطيران" في يوليو/تموز 2018، ويواصل الفريق المختص من الخبراء الذين عينتهم "العربية للطيران" مشاركتهم الفاعلة مع المصفين المؤقتين، والدائنين وجميع المعنيين وذلك مع استمرار عملية إعادة هيكلة "أبراج" تحت إشراف القضاء ومتابعة الإجراءات القضائية التي اتخذتها.

وتمتلك "العربية للطيران" محفظة استثمارية متنوعة، يرتبط جزء منها باستثمارات في "أبراج"، وعلى الرغم من أن المسألة ليس لها تأثير ملحوظ في أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية، إلا أن "العربية للطيران" ستعمل على حماية استثماراتها ومصالحها بكافة السبل المتوفرة.