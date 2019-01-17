"جازادكو" تبيع أحد مبانيها لـ"باتك" بـ33.5 مليون ريال

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) بيع المبنى التجاري المكتبي المملوك لها بالرياض إلى شركة "باتك" للاستثمار والأعمال اللوجستية بقيمة 33.5 مليون ريال.

المبنى التجاري مقام على أرض مساحتها الإجمالية 1632متراً مربعاً، ومكون من قبو وميزانين ودور أرضي وخمسة أدوار وملاحق علوية بمسطحات بناء إجمالية تبلغ مساحتها 7426.75متراً مربعاً.

وعزت الشركة عملية البيع إلى سعيها للحصول على السيولة اللازمة لتمويل مشاريع ذات عوائد مالية أفضل بناءً على الاستراتيجية الجديدة.

وأشارت الشركة في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول، إلى أن الأثر المتوقع للصفقة سوف ينعكس على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2019.