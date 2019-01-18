جامعة أوكسفورد تحظر قبول المنح البحثية من "هواوي"

قالت جامعة #أوكسفورد البريطانية إنها توقفت عن قبول تمويل من عملاق التكنولوجيا الصيني #هواوي، أهم مورد عالمي لمعدات شبكات الاتصالات، بعد تدقيق بشأن علاقة الشركة مع الحكومة الصينية.



وقالت الجامعة في بيان "قررت جامعة أوكسفورد في الثامن من يناير هذا العام ألا تسعى إلى فرص تمويل جديدة مع هواوي تكنولوجيز أو الشركات الأخرى المرتبطة بمجموعتها، في الوقت الحاضر".



"تم اتخاذ القرار في ضوء المخاوف التي أثيرت علنا في الأشهر القليلة الماضية والتي تحيط بشراكات للمملكة المتحدة مع هواوي. نأمل بأن يمكن حل هذه الأمور قريبا".



وقال متحدث باسم هواوي إن الشركة لم يتم إخطارها بقرار #جامعة_أوكسفورد وإنها علمت به فقط عندما ورد في تقارير لوسائل إعلام.