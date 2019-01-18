فلاي دبي ترتب تمويلاً بـ 1.1 مليار درهم

قالت مصادر مطلعة إن شركة فلاي دبي خاطبت بنوكاً بشأن قرض مجمع قيمته 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) لسداد مدفوعات مقدمة ضمن صفقة لشراء طائرات.

ومن جانبه أكد متحدث باسم فلاي دبي أن الشركة تدرس دوماً كل الطرق لتنويع مصادر التمويل لديها وتقوم بالإعلان عن أي اتفاقيات جديدة في الوقت المناسب. وشركات الطيران تدفع في الأساس ثمن الطائرات عند تسلمها، وليس عند طلب شرائها، لكن يجب عليها سداد دفعات مقدمة مع اقتراب موعد التسليم، وفقا لصحيفة "البيان".

وبلغ إجمالي أسطول الشركة مع نهاية النصف الأول 61 طائرة، منها ست طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، و55 طائرة من طراز "بوينغ 800-737" الجيل الجديد.