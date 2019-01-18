مجلس إدارة ميتسوبيشي يدرس مزاعم جديدة ضد غصن

قال الرئيس التنفيذي لشركة #ميتسوبيشي أسامو ماسوكو إن مجلس إدارة شركة السيارات اليابانية اجتمع وناقش مزاعم جديدة عن مخالفات ارتكبها رئيس الشركة السابق، #كارلوس_غصن.

وتدور الادعاءات اليوم الجمعة عن دفع 7 ملايين يورو (8 ملايين دولار) إلى غصن العام الماضي في مشروع يجري تنفيذه مناصفة بين شركة #نيسان موتور وشركة ميتسوبيشي موتورز، ذلك المشروع الذي تأسس عام 2017 في أمستردام.

وقال ماسوكو إن غصن الذي كان يرأس نيسان منذ ما يقرب من عشرين عاما وبعض المساعدين علموا بالصفقة التي اكتشفت خلال تحقيق أجرته شركتا نيسان وميتسوبيشي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ولم تكن هناك اتهامات رسمية قائمة على الادعاءات الجديدة. وقد اتهم غصن بخرق الثقة وتزوير التقارير المالية الخاصة بدخله من نيسان.

وكان ماسوكو ورئيس نيسان هيروتو سايكاوا، يديران المشروع المشترك "إن إم بي في"، إلى جانب غصن.