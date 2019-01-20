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المتطورة تعلن تصفية شركة زميلة "التصنيع للبوليول"

المصدر: العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "#المتطورة" عن الانتهاء من إكمال الإجراءات اللازمة لتصفية شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته، وذلك بتاريخ 17/1/2019 نظراً لإيقاف المشروع سابقاً باتفاق الشركاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المتطورة تمتلك ما نسبته 50% من شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاتة، علماً أنه تم خلال الربع الرابع من عام 2012 تخفيض رأس مالها من 140 مليون ريال إلى 30 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنه ليس هنالك أي أثر مالي من عملية التصفية على شركة المتطورة، حيث إن الشركة قامت بتجنيب مخصص بكامل حصتها في رأس المال بعد التخفيض (15 مليون ريال) عام 2012.

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