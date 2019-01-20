جنرال إلكتريك: 4 محاور مهمة لعملنا بالسعودية

أكد هشام البهكلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" في السعودية والبحرين، أن عمل الشركة يكتسب أهمية في 4 محاور ضمن #رؤية_السعودية_2030 التي أطلقت بالعام 2016.

وأشار البهكلي في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية مساهمة #جنرال_إلكتريك في تحقيق مستهدفات محور التنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة، عبر تبني خطوات تعزز محور تعزيز المحتوى المحلي في الصناعة والمشاريع.

كما أشار إلى محورين آخرين هما "نقل الخبرات وتدريب الكفاءات السعودية" و"تحسين كفاءة قدرات الطاقة الحالية" وتطوير الجديد منها، سواء في محركات حرق الغاز أو السوائل حتى العام 2030.

ووصف تلك المحاور بأنها تصب في خدمة قطاع "التصنيع" الذي تستهدف السعودية تطويره بشكل كبير ضمن برامج الرؤية.

وقال البهكلي إن الأرقام المستهدفة في قطاع الطاقة السعودي، طموحة جداً والوصول إليها سهل بتكاتف الجهود، موضحا أن #جنرال_إلكتريك شريك استراتيجي يعمل في السعودية منذ 80 عاماً.

وأضاف أن الشركة عُرف عنها من خلال عملها في السعودية باهتمامها بتعزيز الاعتماد على المحتوى المحلي، مؤكداً أن الرؤية منحت خريطة طريق تساعد القطاع الخاص في أن يكون شريكاً بهذه النجاحات المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي بالمملكة.