شكوى ضد 8 شركات بينها آبل وأمازون ونتفليكس.. والسبب؟

أدرجت منظمة نويب غير الهادفة للربح شركتي #آبل وأمازون ضمن قائمة تضم ثماني شركات تكنولوجيا تقدمت ضدهم بشكوى في النمسا، مستندة إلى عدم التزام تلك الشركات بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات.



وشمل التحرك، الذي اتخذته نويب برئاسة الناشط المعني بالخصوصية، ماكس شريمس، أيضاً نتفليكس وسبوتيفاي و #يوتيوب بعدما اختبرتهم من خلال طلب بيانات خاصة بحوزة تلك الشركات عن مستخدمين.



وقالت نويب في بيان "لم تلتزم أي خدمة من الخدمات".



ويُعطي النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، الذي جرى تطبيقه في مايو أيار، المستخدمين الحق في الوصول إلى بياناتهم ومعلومات عن المصادر ومتلقي البيانات.

ويجب أن تحصل الشبكات الاجتماعية على موافقة الأوروبيين في كل مرة تريد فيها استخدام بياناتهم بأشكال جديدة، بما في ذلك في خدمات الإعلانات التي تستهدف فئات بعينها.



وفي رد على الشكوى، قالت أمازون إنها استحدثت صفحة "مساعدة بشأن الخصوصية" تُظهر للزبائن كيف يمكنهم إدارة معلوماتهم على كافة المنصات.



وقالت أمازون يوم الجمعة "نحن نحقق الالتزام فيما يتعلق بأي طلب من منصة بيانات للسماح لها بالوصل إلى البيانات التي تديرها أمازون".



من جهتها، أوضحت متحدثة باسم سبوتيفاي "نحن ملتزمون بتطبيق كافة القوانين واللوائح المحلية والدولية، بما في ذلك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، والذي نؤمن بأننا ملتزمون به بشكل كامل".



وذكرت نويب أنها تقدمت بالشكاوى إلى السلطات النمساوية بالنيابة عن 10 مستخدمين. وسيكون على الهيئة الرقابية في النمسا العمل مع نظرائها في المؤسسات الرئيسية لخدمات البث.



وقال شريمس "الكثير من الخدمات أسست أنظمة مميكنة للرد على طلبات الوصول، لكنهم في الغالب لا يقدمون البيانات التي يحق للمستخدم الحصول عليها حتى ولو عن بعد... يؤدي هذا إلى مخالفات هيكلية لحقوق المستخدمين".