أرامكو أول شركة نفط بقائمة المنارات الصناعية العالمية

أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي معمل الغاز التابع لشركة #أرامكو في العثمانية، ليكونَ ضمن قائمة "المنارات الصناعية" التي تضم مرافق #التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ويعتمدُ معمل العثمانية على #الذكاء_الاصطناعي لرفع درجة الكفاءة التصنيعية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستويات البيئة والسلامة.

كما يستخدم #الطائرات_المسيّرة (بدون طيار) والأجهزة الذكية والروبوتات في فحص وتفتيش خطوط الأنابيب والآلات، ما يساعدُ في تقليص مدة الفحص والتفتيش بنسبة 90 في المئة.

وبذلك تكون أرامكو السعودية أول شركة على مستوى العالم في قطاعِ النفط والغاز تنضمُ إلى قائمة "المنارات الصناعية"، والأولى على مستوى الشرق الأوسط التي يكرّمها #المنتدى_الاقتصادي العالمي.