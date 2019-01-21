ارتفاع أرباح "ساسكو" 18% لـ35 مليون ريال بـ2018

ارتفعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات " #ساسكو "، إلى 35.1 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 17.6%، مقارنة بـ29.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى إرتفاع المبيعات بنسبة 70% بالإضافة إلى إنخفاض مصاريف الإهلاك والمصاريف العمومية والإدارية وذلك على الرغم من إرتفاع تكلفة المبيعات وإرتفاع تكلفة التمويل وإنخفاض إيرادات الإستثمارات ومصروف الزكاة وإرتفاع الإيرادات الأخرى.

ولفتت الشركة إلى أنه تم إعادة إحتساب ربحية السهم للفترة المماثلة نتيجة الزيادة في رأس المال من 540 مليون ريال إلى 600 مليون ريال.