سافكو: 568 مليون ريال أرباح الربع الرابع 2018

قفزت أرباح شركة الأسمدة العربية السعودية #سافكو بنسبة 800% خلال فترة الربع الرابع من العام 2018 إلى 568.5 مليون ريال مقارنة مع 62.5 مليون ريال في الربع الرابع 2017 والذي شهد توقفا مجدولا للعمل للصيانة وللاعتمادية.

وفسرت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية #تداول ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الحالي إلى "ارتفاع الكميات المباعة وارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة".

كما فسرت هذه الزيادة في الأرباح بـ "انخفاض النتائج المالية المحققة للربع المماثل من العام السابق نتيجة التوقف المجدول لسافكو 4 لتنفيذ مشروع الاعتمادية لمصنع الامونيا وسافكو 5 لعمل الصيانة الدورية المجدولة والذي تم الإعلان عنه في حينه".

وفي المقابل ارتفعت مصاريف الزكاة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع أرباح الشركة و لتغطية التزامات زكوية محتملة لسنوات سابقة وارتفاع نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وسجلت الشركة بكامل العام 2018 قفزة بنسبة 97% في الربح الصافي الذي بلغ 1.73 مليار ريال مقابل 878 مليون ريال في سنة 2017.