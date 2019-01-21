مجلس إدارة جديد لـ"سامبا"..و"عمار الخضيري" رئيسا للمجلس

أعلنت مجموعة " #سامبا " المالية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم أمس، والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات.

وأعلنت المجموعة، في بيان لها على موقع "تداول"، عن تعيين عمار بن عبد الواحد الخضيري رئيساً للمجلس.

وتعيين يزيد بن عبد الرحمن الحمّيد نائباً لرئيس المجلس.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن الأعضاء المنتخبين هم:



1-علي حسين علي رضا.



2-فهد إبراهيم المفرج.



3-إبراهيم سعد المعجل.



4-إياد عبد الرحمن الحسين.



5-خالد عبد الله السويلم.



6-علي هادي آل منصور.



7-وليد سليمان أبانمي.



8-يزيد عبد الرحمن الحميد.



9-عبد الله بن عبد الرحمن الرويس.



10-عمار عبد الواحد الخضيري.



ووافقت عمومية الشركة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 20/01/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 19/01/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كلٌّ من:



1-الأستاذ / يزيد بن عبد الرحمن الحمّيد.



2-الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله السادة.



3-الأستاذ/ عبد العزيز بن سليمان العتيقي.

وبينت أنها تسلمت عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على التعيين بتاريخ اليوم 21 يناير 2019.