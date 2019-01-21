نتائج "كيان" السنوية تنجو من خسائر الربع الأخير

تكبدت شركة "كيان" خسائر بنحو 111 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي، غير أنها حققت ارتفاعاً في الأرباح على مدار العام بنسبة 155% لتصل إلى 1.7 مليار ريال مقابل 668 مليون في العام الماضي.

وعزت شركة #كيان تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات وانخفاض الكميات المباعة وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف البيع والتوزيع، والتي أثرت سلباً على نتائج الشركة بالرغم من تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع الكميات المنتجة.

موضوع يهمك انخفضت أرباح شركة #المراعي، بنسبة 7.9% إلى ملياري ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بـ2.18 مليار ريال في الفترة نفسها من... نتائج مخيبة من "المراعي".. تراجع الأرباح الفصلية بـ28% شركات

من جهة أخرى، أرجعت سبب ارتفاع صافي الربح خلال العام إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة، ما أدى إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات، وقد تحققت هذه النتائج بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة اللقيم والمصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل.

وقال مازن السديري، رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال"، إن التوقعات الخاصة بمبيعات شركة "كيان" لم تكن دقيقة، وإن السوق بالغت في تقديراتها لسهم الشركة، مشيراً إلى أن نتائج "كيان" الفصلية لا يمكن تعميمها على قطاع البتروكيماويات بأكمله.

وأرجح في مقابلة مع "العربية" السبب الرئيسي وراء الخسائر التي سجلتها الشركة إلى هبوط أسعار المنتجات، التي تراجعت على أساس فصلي بنحو 21%، حيث هبطت أسعار أهم منتجات الشركة بين 5 و11% مقابل ارتفاع المدخلات.

وأشار إلى أن 25% من مبيعات الشركة مركزة على منتج البوليكاربونايت الذي هبط بـ25%، لارتباطه بصناعة السيارات وتأثره بالتباطؤ في السوق الصينية.

وأكد أن نتائج "كيان" لا تنسحب على القطاع بأكمله، قائلاً إن للشركة خصوصية من ناحية الرافعة المالية التي تصل إلى 19 مليار ريال، تشكل 46% من أصولها وهي نسبة عالية في قطاع البتروكيماويات.

كما أضاف أنها مرتبطة بالمنتجات التقليدية التي تتأثر بالطلب العالمي، متوقعاً عدم تحسن أسعار منتج البوليكاربونايت الرئيسي قريباً.