الخضري تعين مستشاراً مالياً لخفض رأسمالها

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن #الخضري اليوم تعيين مستشار مالي لتخفيض رأسمال الشركة، وذلك بعد أن أعلنت أمس أن نسبة التخفيض ستكون بنسبة 36%، لإطفاء مبلغ قدره 202,008,040 ريالا من خسائر الشركة المتراكمة، وليصبح بعد ذلك رأس المال بعد التخفيض عند 355,804,460 ريالا من 557,812,500 ريال قبل إعادة الهيكلة.

وعن طريقة تخفيض رأس المال، سيتم إلغاء عدد 20,200,804 أسهم بحيث يتم إلغاء سهم واحد مقابل كل 2.76 سهم مملوك ومن ثم انخفاض عدد الأسهم المصدرة من 55,781,250 سهما إلى 35,580,446 سهما.

وأوضحت الشركة أنه لا يوجد أي أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وسيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

وقرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 17 يناير 2019 الموافقة على استخدام كامل الاحتياطي النظامي البالغ 70.99 مليون ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 273 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه بموجب هذا القرار تلغى توصية مجلس الإدارة المعلن عنها بتاريخ 9 يناير 2019.

وأوضحت أن القرار ضمن صلاحيات مجلس الإدارة النظامية، وذلك بهدف تخفيض الخسائر المتراكمة في أسرع وقت دون الانتظار لحين انعقاد الجمعية العامة العادية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على عرض البيانات المالية للشركة.