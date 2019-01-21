"السعودية للأنابيب" تتكبد خسائر فصلية بـ100 مليون ريال

تفاقمت الخسائر الفصلية للشركة السعودية لأنابيب الصلب، حيث سجلت خسارة بأكثر من 100 مليون ريال عن الربع الرابع 2018، مقابل خسائر بـ24 مليون في الربع الذي سبقه.

وعلى مدار العام تكبدت الشركة خسائر بحوالي 167 مليون ريال مقابل أرباح بنحو 19 مليون ريال في العام 2017.

وعلى الرغم من الزيادة في مبيعات المشاريع والمبيعات التجارية والزيادة في صافي دخل الشركة الزميلة (شركة الأنابيب العالمية)، يعود سبب ارتفاع صافي خسائر الشركة خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الذي سبقه، إلى تسجيل انخفاض في قيمة الشركة التابعة (تي إس إم العربية) بمبلغ 51.99 مليون ريال سعودي بناء على دراسة تقييم أجراها خبير استشاري مستقل، بحسب بيان للشركة على موقع #تداول.

إلى جانب تسجيل مخصص بمبلغ 30 مليون ريال سعودي مقابل خسائر ائتمانية متوقعة، وارتفاع صافي الخسارة المتكبدة من قبل الشركة التابعة (تي إس إم العربية).

من ناحية أخرى، أشارت الشركة في بيانها إلى تسجيل مخصص إضافي للمخزون بطيء الحركة بمبلغ 5 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتخفيض قيمة المخزون بقيمة 1.5 مليون ريال.