"تيناريس" تكمل استحواذها على 48% من أنابيب السعودية

أكملت شركة #تيناريس العربية السعودية المحدودة، شراء ما نسبته 47,79% من أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب من مجموعة الربيعة والنصار ومجموعة من المساهمين وذلك من خلال صفقة خاصة.

جاء ذلك بحسب إفصاح نشرته الشركة السعودية لأنابيب الصلب اليوم على موقع سوق الأسهم السعودية #تداول، أكدت فيه أنها تلقت خطاباً من تيناريس يفيد بإتمام الصفقة.

وجرى الاتفاق بين شركة تيناريس ومجموعة الربيعة والنصار على تخفيض سعر الشراء لأسهم مجموعة الربيعة والنصار وذلك نتيجة التنازل عن بعض الشروط المتفق عليها ليصبح سعر الشراء بعد التعديل ما يقارب 21.648 ريال سعودي لكل سهم.

كما جرى الاتفاق على عدم تعديل سعر الشراء الذي سيتم دفعه للبائعين الآخرين بحيث يكون 22.20 ريال سعودي لكل سهم.

وتسعى شركة تيناريس كجزء من خططها إلى زيادة نمو الشركة وتوسيع نشاطها.

وسينتج عن صفقة الشراء، توسيع وجود شركة تيناريس في السعودية وزيادة مجموعة #المنتجات التي توردها لشركة #أرامكو السعودية.

ومنذ أول استثمار لشركة تيناريس في السعودية في عام 2010، سعت شركة تيناريس لتوسيع عملياتها المحلية ودعم الصناعة في المملكة.

كما تؤكد تيناريس بحسب الإعلان عن إتمام الصفقة أنها "لا تسعى حالياً إلى إجراء أي تغيير جوهري في هيكل موظفي الشركة إلا ما يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة في حينه".