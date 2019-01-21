"دو" تسعى للانضمام إلى تحالف عالمي لـ"البلوك تشين"

تعتزم شركة "دو" الانضمام إلى "مجموعة شركات الاتصال العالمية لدراسة تقنية البلوك تشين"، وهو ائتلاف يضم شركات اتصال عالمية متعددة الجنسيات يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات التي توفرها تقنية #البلوك_تشين، إضافة إلى سبل تطوير وتطبيق أحدث ابتكارات هذه التقنية واعتمادها عالمياً، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

وستلعب "دو" من خلال انضمامها إلى هذه المجموعة دوراً محورياً في استشراف وتطوير حالات الاستخدام والخدمات القائمة على تكنولوجيا "البلوك تشين"، مثل أنظمة الدفع عبر نواقل خدمات الاتصال (CCPS)، وهي أنظمة دفع عالمية تستند إلى البلوك تشين طورتها شركة TBCASoft الأميركية المتخصصة في تطوير حلول تقنية قائمة على البلوك تشين، والتي تعتبر أيضاً عضواً مؤسساً في مجموعة شركات الاتصال العالمية لدراسة هذه التقنية.